Эррани войдёт в состав команды Жасмин Паолини в сезоне-2026

Чемпионка Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини рассказала о том, что пригласила Сару Эррани в состав своей команды в сезоне-2026.

«Сара со следующего сезона будет работать в моей команде. У меня в этом году будет два человека: Данило Пиццорно будет моим тренером, а Сара займётся тактикой, потому что она разбирается в ней на другом уровне», – приводит слова Паолини Sky Sport Tennis.

38-летняя Эррани является шестикратной чемпионкой турниров серии «Большого шлема» в парном разряде. В паре с Жасмин Паолини она стала обладательницей золотой медали Олимпиады-2024, а также одержала победу в парном разряде «Ролан Гаррос» – 2025.