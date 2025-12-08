Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Они оба невероятны». Паолини — о противостоянии Алькараса и Синнера

«Они оба невероятны». Паолини — о противостоянии Алькараса и Синнера
Комментарии

Чемпионка Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о том, что её привлекает в матчах между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом, отметив, что оба теннисиста в каждом очном противостоянии показывают невероятную игру.

«Мне безумно нравится, когда Янник сильно бьёт по мячу, это ощущение мне очень нравится, и мне нравится испытывать то же самое, когда я могу сильно ударить сама. Конечно, у Алькараса тоже есть теннис, который порой оставляет тебя с открытым ртом, — оба они невероятны», – приводит слова Паолини Sky Sport Italy.

Материалы по теме
Эррани войдёт в состав команды Жасмин Паолини в сезоне-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android