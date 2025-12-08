«Они оба невероятны». Паолини — о противостоянии Алькараса и Синнера

Чемпионка Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась о том, что её привлекает в матчах между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом, отметив, что оба теннисиста в каждом очном противостоянии показывают невероятную игру.

«Мне безумно нравится, когда Янник сильно бьёт по мячу, это ощущение мне очень нравится, и мне нравится испытывать то же самое, когда я могу сильно ударить сама. Конечно, у Алькараса тоже есть теннис, который порой оставляет тебя с открытым ртом, — оба они невероятны», – приводит слова Паолини Sky Sport Italy.