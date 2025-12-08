Каролин Гарсия отказалась от спонсорства своего подкаста на $ 270 тыс. от букмекеров

Бывшая четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия рассказала, почему отказалась от спонсорства её подкаста Tennis Insider Club букмекерской компанией.

«Сегодня мы отвергли предложение о спонсорстве на сумму $ 270 тыс. от букмекерской компании для нашего подкаста. Это огромная сумма, особенно для независимого спортивного шоу и для меня, человека, который недавно завершил профессиональную карьеру в теннисе. Но вот почему мы отказались.

За последние два года интервью с игроками, тренерами, агентами и родителями постоянно повторяется одна тема: букмекерские ставки стали одним из главных источников давления, оскорблений и ненависти в современном спорте. Каждый игрок — от звёзд топ-10 до любителей ITF — имеет свои истории. Личные сообщения, полные оскорблений после матча. Требования вернуть деньги из-за проигрыша ставки. Даже угрозы смерти. Не из-за спорта, а из-за азартных игр.

Я не хочу, чтобы Tennis Insider Club даже косвенно способствовал системе, которая питает зависимость, разрушает жизни и превращает спортсменов в ежедневные мишени. Букмекерские компании тратят миллионы на спонсорство, потому что это работает: они отвлекают внимание, влияют на поведение, делают азартные игры нормой. Но мы не хотим, чтобы наше сообщество шло в этом направлении.

Наша миссия — рассказывать реальные истории из мира тенниса, вдохновлять людей и развивать спорт так, чтобы это было здорово и для спортсменов, и для фанатов. Принятие денег от букмекеров вело бы нас в противоположном направлении.

Если мы хотим, чтобы спортсмены доверяли нам настолько, чтобы открываться в подкасте, делиться страхами, сомнениями и борьбой с ментальными проблемами, мы должны показать, что выбираем ценности выше денег.

$ 270 тыс. — это много. Но создание чего-то долгосрочного, честного и полезного для спорта стоит дороже. Мы найдём партнёров, которые разделяют наше видение и хотят расти вместе с нами, а не эксплуатировать давление, с которым уже сталкиваются спортсмены», — написала Гарсия в социальных сетях.