Анастасия Потапова: я русская — это есть и останется внутри меня на всю жизнь

51-я ракетка мира теннисистка Анастасия Потапова в социальных сетях опубликовала пост, где поблагодарила болельщиков за поддержку после смены спортивного гражданства на австрийское.

«Я хотела бы поблагодарить всех, кто поддерживает меня в такой период моей карьеры. Данное решение было определённо непростым, возможно, самым сложным в моей жизни, но оно основывалось на понимании развития меня как игрока и необходимости думать о моём будущем и будущем моих родных и близких. Мне важно профессионально расти и приближаться к моим целям. Я русская — это есть и останется внутри меня на всю жизнь, кто бы что ни говорил и ни писал. И всегда буду благодарна за возможности, карьеру и воспитание, которые я получила в России. Время начинать новую главу моей профессиональной карьеры и ставить новые высоты.

Увидимся в следующем сезоне!» — написала Потапова в социальных сетях.