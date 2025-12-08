Дрейпер — о Маррее: он потрясающий человек, у которого я многому научился

10-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, что чувствовал, когда играл с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» соотечественником Энди Марреем.

«Я играл с Энди Марреем. Встречался с ним на Индиан-Уэллсе в 2023 году, а также играл с ним на выставочном матче в Шотландии, который был как Шотландия против Англии. Кроме того, я много раз тренировался с ним в Великобритании.

Он потрясающий человек, у которого я многому научился. Да, поначалу я просто восхищался им, да и сейчас восхищаюсь, но, очевидно, чем больше узнаёшь человека, тем больше надежды возлагаешь на него, что он станет тем, против кого тебе придётся играть.

Наверное, он друг, но если говорить о ком-то моего возраста, то это всегда сложно, потому что тебе очень важно играть с кем-то, кого ты знаешь, возможно, из той же страны. Но ты должен относиться к такому матчу как к любому другому. Нужно стараться быть максимально уважительным и понимать, что, что бы ты ни испытывал, они испытывают то же самое. Важно не слишком переживать, просто выходить и делать своё дело, а в конце вы всё равно останетесь друзьями — это не конец света», — приводит слова Дрейпера The Tennis Gazette.