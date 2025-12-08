Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дрейпер — о Маррее: он потрясающий человек, у которого я многому научился

Дрейпер — о Маррее: он потрясающий человек, у которого я многому научился
Комментарии

10-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, что чувствовал, когда играл с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» соотечественником Энди Марреем.

«Я играл с Энди Марреем. Встречался с ним на Индиан-Уэллсе в 2023 году, а также играл с ним на выставочном матче в Шотландии, который был как Шотландия против Англии. Кроме того, я много раз тренировался с ним в Великобритании.

Он потрясающий человек, у которого я многому научился. Да, поначалу я просто восхищался им, да и сейчас восхищаюсь, но, очевидно, чем больше узнаёшь человека, тем больше надежды возлагаешь на него, что он станет тем, против кого тебе придётся играть.

Наверное, он друг, но если говорить о ком-то моего возраста, то это всегда сложно, потому что тебе очень важно играть с кем-то, кого ты знаешь, возможно, из той же страны. Но ты должен относиться к такому матчу как к любому другому. Нужно стараться быть максимально уважительным и понимать, что, что бы ты ни испытывал, они испытывают то же самое. Важно не слишком переживать, просто выходить и делать своё дело, а в конце вы всё равно останетесь друзьями — это не конец света», — приводит слова Дрейпера The Tennis Gazette.

Материалы по теме
Муратоглу — о потенциале Дрейпера: он способен конкурировать с Алькараcом и Синнером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android