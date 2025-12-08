ATP представила топ-5 самых громких камбэков на турнирах «Большого шлема» в сезоне-2025

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила пять самых громких камбэков на турнирах «Большого шлема» в этом сезоне. Первое место в списке занял матч американца Тейлора Фрица и француза Джованни Мпетчи Перрикара в первом круге Уимблдона.

В этот рейтинг также вошла встреча казахстанского спортсмена Александра Бублика и австралийца Алекса де Минора во втором круге «Ролан Гаррос».

Теннис. Топ-5 самых громких камбэков сезона-2025 по версии ATP:

1. Уимблдон, 1-й круг: Тейлор Фриц (США) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 6:7 (6:8), 6:7 (8:10), 6:4, 7:6 (8:6), 6:4.

2. Открытый чемпионат Австралии, 2-й круг: Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:7 (7:9), 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 6:3.

3. «Ролан Гаррос», 2-й круг: Александр Бублик (Казахстан) — Алекс де Минор (Австралия) — 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2.

4. «Ролан Гаррос», 1-й круг: Гаэль Монфис (Франция)– Уго Дельен (Боливия) — 4:6, 3:6, 6:1, 7:6 (7:4), 6:1.

5. Уимблдон, 1-й круг: Николас Харри (Чили) – Хольгер Руне (Дания) — 4:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.