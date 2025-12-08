Скидки
Теннис Новости

«Для меня это предсезонка». Де Минор — о выставочных турнирах

«Для меня это предсезонка». Де Минор — о выставочных турнирах
Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, почему он соглашается играть выставочные турниры в межсезонье, отметив, что такие матчи помогают подготовиться к новому игровому году.

«Многие говорят о том, что игроки проводят показательные матчи в межсезонье, но для меня это предсезонка. Я тренируюсь перед этими матчами так же, как в любой другой день. Это хороший способ выйти на корт и в целом получать удовольствие. Играть с меньшим стрессом.

Обычно, когда играешь в туре, стресса гораздо больше, а здесь — отличный способ выйти, поработать над несколькими вещами, которые ты пытаешься исправить, и в итоге понять, на каком уровне ты сейчас находишься», – приводит слова де Минора Tennis Up To Date.

