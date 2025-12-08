Берреттини — об эстафете олимпийского огня: мама была там и смотрела, как я бегу с факелом

Итальянский теннисист 56-я ракетка мира Маттео Берреттини поделился впечатлениями после участия в эстафете олимпийского огня, которая проходит в эти дни в Италии, в преддверии Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

«Я был так взволнован. Точно не знаю, что произошло, однако до сих пор очень отчётливо помню тот момент. Моя мама была там и смотрела, как я бегу с факелом — это было прекрасно.

Это достижение пришло благодаря моим успехам. Я всегда смотрел Олимпийские игры, и представлять свою страну таким образом — это лучшее, что может быть. Не знаю, с чем это сравнить, но очень горжусь этим.

Спорт — это единство и самопожертвование, победы и поражения, однако за этим стоит гораздо больше. Мне повезло заниматься видом спорта, который многому научил меня — и о себе, и о мире. Ещё даёт мне возможность путешествовать, знакомиться с разными культурами, и я не воспринимаю это как нечто само собой разумеющееся», – приводит слова Берреттини Tennis Up To Date.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.