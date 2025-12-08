Скидки
Карен Хачанов назвал «ред флаги» для теннисиста во время матча

Карен Хачанов
Российский теннисист 18-я ракетка мира Карен Хачанов перечислил действия, которые теннисисту нежелательно совершать во время игры. Он подчеркнул негативный характер того, что спортсмены разбивают ракетку во встречах.

— Поздравлять соперника с победой даже после обидного поражения?
— Для меня, наверное, «ред флаг». После обидного поражения, как бы приятно это ни звучало, об этом не думаешь, и всё равно поражение остаётся в голове.

— Разбивать ракетку на матче?
— Конечно же, «ред флаг».

— Спорить с судьёй при каждом спорном мяче?
— Вообще 100-процетный «ред флаг». Конечно, бывают ситуации, где надо поспорить и можно это сделать, но при каждом спорном мяче это выглядит некрасиво.

— Тянуть время перед подачей соперника?
— Ну опять же, наверное, это «ред флаг». Если ты укладываешься в 25 секунд, которые по правилам есть, то почему и нет. Если это уже переходит грань, то, конечно же, ред флаг.

— Брать перерыв на туалет в самый важный момент?
— «Ред флаг». Во-первых, в непонятный момент это, по-моему, невозможно сделать, а только на переходах или между сетами. Опять же, если игрок не уложится в это время, сейчас очень строгие правила, и это будет первое предупреждение, лишён первой подачи и тому подобное, — приводит слова Хачанова телеграм-канал First&Red.

