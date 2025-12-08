«Это была уникальная история». Кузнецова — о персональном сотрудничестве с брендом одежды

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о своём сотрудничестве с брендом QIAODAN.

«Какое-то время назад (не будем считать, чтобы не грустить, сколько лет прошло), я возвращалась после серьёзной травмы. Как вы наверняка знаете, если вы поклонники тенниса: если ты из немаркетинговой страны, не из тех государств, которые проводят «Большие шлемы», а у них больше финансирования, — то с контрактами тебе намного сложнее. Они не такие высокооплачиваемые, и не так много брендов в тебе заинтересованы.

Те компании, которые интересовались, на тот момент мне казались не слишком подходящими. Про одну я позже немного пожалела — она потом стала очень известной и яркой в теннисе. Но тогда я отказалась. Агент предложил несколько брендов, и один из них я вообще не знала. Он ещё название произнёс так, что я ничего не поняла. Я сказала: «Пусть пришлют образцы, посмотрим качество». Потому что для спортсмена самое важное — удобство и функциональность, а уже потом – внешний вид.

Так произошло моё знакомство: QIAODAN мне прислали хорошего качества одежду из очень комфортных тканей и с аккуратным дизайном. И к этой посылке компания прикрепила письмо, в котором поясняла, что они разработали для меня логотип в виде бабочки из моих инициалов, добавив, что бабочка в Китае — символ возрождения. «Надеемся, что вам понравится». Для меня это было таким трогательным и личным, что выбор стал очевидным. Мне очень понравилась эта персонализация и такое отношение ко мне.

Сотрудничество наше продлилось около пяти лет. И это была такая уникальная, очень приятная история взаимодействия с брендом. Мне давали полную свободу: спрашивали, интересовались, позволяли нарисовать то, что я хочу. Я даже могла делать наброски. Также я попросила включить дизайнера Юлю Калманович, и с ней мы разработали платье для Уимблдона, а также для US Open. Это было очень интересно.

Бренд выбирал самые высококачественные, высокотехнологичные ткани для той коллекции — под меня, под мой стиль. Это был настоящий тандем. Они персонализировали практически всё. Даже присылали мне футболки с «Дольче» без запроса. У меня до сих пор осталось много одежды с тех времен», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.