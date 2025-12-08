Новак Джокович назвал сборную, которая, по его мнению, выиграет ЧМ-2026 по футболу

24-кратный победитель ТБШ сербский теннисист Новак Джокович назвал возможного победителя чемпионата мира — 2026 по футболу. По мнению спортсмена, в решающий матч выйдут сборные Португалии и Мексики, но титул достанется португальцам.

«Я буду дерзким: Португалия. Она обыграет Мексику в финале», — приводит слова Джоковича ESPN.

Ранее состоялась жеребьёвка группового этапа ЧМ-2026. Португалия попала в группу K, где встретится с Узбекистаном, Колумбией и победителем стыковых матчей в пути A — Новой Каледонией, Ямайкой или ДР Конго. Мексика как страна-хозяйка оказалась в группе A, где сыграет с ЮАР, Южной Кореей и победителем пути D — Чехией, Ирландией, Данией или Северной Македонией.