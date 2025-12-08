Скидки
Анна Чакветадзе прокомментировала возможное возвращение Серены Уильямс в спорт

Анна Чакветадзе прокомментировала возможное возвращение Серены Уильямс в спорт
Серена Уильямс
Комментарии

Бывшая пятая ракетка мира российская теннисистка Анна Чакветадзе высказалась о возможном возвращении на корт 23-кратной чемпионки ТБШ из США Серены Уильямс. Она дала короткий комментарий по этому поводу.

«Для тенниса это было бы чем-то особенным», — приводит слова Чакветадзе Tennis 365.

Ранее Серена появилась в пуле допинг-тестирования. Она отметила, что этот факт ничего не значит, но журналист Бен Ротенберг ответил, что спортсменка собиралась восстановиться в пуле ещё перед US Open — 2025, однако не успела это сделать. Американка завершила карьеру в 2022 году на Открытом чемпионате США после поражения от Айлы Томлянович (Австралия) в третьем круге.

Комментарии
