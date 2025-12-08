Скидки
Теннис

Андрей Рублёв стал лауреатом гуманитарной премии ATP Awards за благотворительность

Андрей Рублёв
Комментарии

28-летний российский теннисист Андрей Рублёв стал лауреатом гуманитарной премии имени Артура Эша ATP Awards за свою благотворительную деятельность. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщила пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он также первым из россиян был удостоен этой награды.

У 16-й ракетки мира есть свой благотворительный фонд, который был создан в 2024 году. Этим летом стало известно о сотрудничестве организации с одной из ведущих детских больниц в мире, Bambino Gesu в Риме (Италия), с целью обеспечения медицинской помощи детям из неблагополучных семей.

В сезоне-2025 Рублёв стал победителем турнира АТР-500 в Дохе (Катар). Также россиянин играл в финале грунтового соревнования в Гамбурге (Германия). На турнирах «Большого шлема» теннисист добирался до четвёртого круга на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open. В паре с Кареном Хачановым Рублёв доходил до финала в Гонконге и Пекине (Китай).

Комментарии
