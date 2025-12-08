Федерация настольного тенниса России отстранила тренера за удар 11-летнего сына игрока

Федерация настольного тенниса России дисквалифицировала тренера из Свердловской области за рукоприкладство в отношении игрока, который является его сыном. Тренер будет отстранён от соревнований на полгода.

Инцидент произошёл во время турнира на Кубок Александра Захарова. Один из игроков после поражения получил удар по лицу от своего тренера-отца. За этот проступок главный судья соревнований показал нарушителю регламента красную карточку и дисквалифицировал его до конца турнира. Соревнования проходили с 23 по 26 ноября в Верхней Пышме (Свердловская область).

Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России после рассмотрения объяснительной записки приняла решение применить к тренеру меру наказания в виде прямой дисквалификации сроком на шесть месяцев начиная с 1 декабря 2025 года.