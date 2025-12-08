Скидки
Кори Гауфф стала глобальным амбассадором Mercedes-Benz

Кори Гауфф стала глобальным амбассадором Mercedes-Benz
Американская теннисистка Кори Гауфф, третья ракетка мира, стала глобальным амбассадором Mercedes-Benz. Спортсменка подписала сотрудничество с популярным немецким брендом автомобилей, сообщает пресс-служба организации.

Фото: страница Гауфф в социальных сетях

Отметим, Гауфф попала в список популярного американского издания журнала Forbes «30 до 30». В этот рейтинг ежегодно включают 30 выдающихся людей до 30 лет в каждой из 20 категорий. На счету 21-летней Гауфф есть две победы на турнирах «Большого шлема». В 2025 году американская теннисистка выиграла «Ролан Гаррос», в 2023-м — Открытый чемпионат США.

Ранее в этом году немецкий автопроизводитель Porsche вошёл в число спонсоров Евы Лис.

