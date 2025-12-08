Скидки
Кирьос: возможно, де Минор никогда не выиграет ТБШ, но мне нравится то, что он делает

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос оценил шансы австралийца Алекса де Минора выиграть турнир «Большого шлема».

«Де Минор проводит отличную работу. Он претендент на самые высокие места. Возможно, на турнирах «Большого шлема», где матчи проходят в пятисетовом формате, ему будет тяжело, если учитывать, как сейчас играют Алькарас и Синнер. Если кто-то из лидеров вылетит на ранних стадиях, думаю, что Алекс – один из нескольких игроков, у кого реально будет шанс. Мы все видим, как усердно он работает. Такого соревновательного духа и трудолюбия практически ни у кого не встретишь. Возможно, он никогда не выиграет турнир «Большого шлема» или «Мастерс», но мне нравится то, что он делает. Это невероятно. Он уже несколько лет держится в топ-10 и за это время добился прогресса. Он принёс огромную пользу Австралии, независимо от того, что будет дальше», — сказал Кирьос в интервью Aap News.

