Патрик Муратоглу: через несколько месяцев узнаем, вернётся ли Серена Уильямс

Бывший тренер 23-кратной чемпионки ТБШ американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу отреагировал на новость о возможном возвращении американки в тур. Инфоповод появился после включения Серены в пул допинг-тестирования, хотя сама спортсменка опровергла возобновление карьеры.

«Возможно, эта мысль у неё возникла, потому что она находится в отличной форме. Все это видели. Она выглядит как топ-атлет после того, как стала матерью, и она допускает такую возможность [возвращения]. Но создать возможность и использовать её реально — большой путь. Через несколько месяцев узнаем, произойдёт ли это.

Я думаю, когда Серена чего-то хочет и вкладывает в это сердце, для неё почти нет ничего невозможного. Если она размышляет о возвращении, она сделает это, только если посчитает себя способной вновь соперничать с лучшими, а иначе — нет. Это не её подход и никогда таковым не был», — приводит слова Муратоглу Daily Express.

