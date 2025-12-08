Муратоглу: Серена и Винус Уильямс для своего возраста в отличной форме

Тренер Патрик Муратоглу высказался о способностях сестёр Уильямс — Серены и Винус — выступать в серьёзном для тенниса возрасте. Серене на данный момент 44 года, а Винус — 45 лет. Специалист отметил, что они могут вместе выйти на корт в парном разряде в будущем.

«Серена и Винус — невероятные спортсменки. Они выше по уровню, чем большинство игроков, так что у них вероятность вернуться в тур выше, чем у многих других. У них есть невероятный соревновательный дух, который сделал их многократными чемпионками ТБШ, а Серену даже можно назвать игроком другой лиги. Но у обеих есть дух соперничества, способность побеждать. Для своего возраста они в отличной форме, потому что, во-первых, продолжают тренироваться, а во-вторых — они невероятные спортсменки», — приводит слова Муратоглу Daily Express.