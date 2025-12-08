Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Муратоглу: Серена и Винус Уильямс для своего возраста в отличной форме

Муратоглу: Серена и Винус Уильямс для своего возраста в отличной форме
Серена и Винус Уильямс
Комментарии

Тренер Патрик Муратоглу высказался о способностях сестёр УильямсСерены и Винус — выступать в серьёзном для тенниса возрасте. Серене на данный момент 44 года, а Винус — 45 лет. Специалист отметил, что они могут вместе выйти на корт в парном разряде в будущем.

«Серена и Винус — невероятные спортсменки. Они выше по уровню, чем большинство игроков, так что у них вероятность вернуться в тур выше, чем у многих других. У них есть невероятный соревновательный дух, который сделал их многократными чемпионками ТБШ, а Серену даже можно назвать игроком другой лиги. Но у обеих есть дух соперничества, способность побеждать. Для своего возраста они в отличной форме, потому что, во-первых, продолжают тренироваться, а во-вторых — они невероятные спортсменки», — приводит слова Муратоглу Daily Express.

Материалы по теме
Патрик Муратоглу: через несколько месяцев узнаем, вернётся ли Серена Уильямс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android