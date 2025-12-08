Скидки
Лоренцо Музетти начал сотрудничество с тренером Хосе Перласом

Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти начал сотрудничество с тренером Хосе Перласом. Спортсмен опубликовал фото на своей странице в социальных сетях с Симоне Тартарини, Хосе Перласом и фитнес-тренером Дамиано Фиоруччи.

Фото: страница Музетти в социальных сетях

«Начинаем готовиться к сезону-2026! Добро пожаловать, Хосе», – подписал публикацию Музетти.

Ранее 23-летний Музетти участвовал на Итоговом турнире ATP — 2025 в Турине, куда попал после снятия с соревнований серба Новака Джоковича. Он одержал одну победу на групповом этапе над австралийцем Алексом де Минором, но в полуфинал выйти не смог. Победителем Итогового турнира стал итальянец Янник Синнер.

