Главная Теннис Новости

Де Минор — о графике: в этом году я не сыграл ни одного турнира ATP-250

Де Минор — о графике: в этом году я не сыграл ни одного турнира ATP-250
Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, как справляется с загруженным графиком турниров ATP.

«Достаточно быть немного умнее и лучше управлять своим календарём. В этом году, например, я не сыграл ни одного турнира ATP-250. Это довольно невероятно, если задуматься. Речь идёт об управлении графиком. Не стоит добавлять больше давления, чем необходимо. Я значительно улучшился в этом отношении», — приводит слова де Минора Tennis Up To Date.

В сезоне-2025 де Минор одержал победу на хардовом турнире АТР-500 в Вашингтоне (США). Кроме того, он вышел в 1/4 финала на Australian Open и Открытом чемпионате США, был финалистом турнира в Роттердаме (Нидерланды) и вышел в полуфинал на Итоговом турнире АТР – 2025 (Эр-Рияд).

