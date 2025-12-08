Стало известно, сколько Алекс де Минор заработал за победу на Итоговом турнире UTS

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор заработал $ 640 тыс. за победу на Итоговом турнире UTS (выставочные соревнования). В матче за титул он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда. Встреча завершилась со счётом 3:1 (11:15, 15:10, 15:11, 16:7).

Отметим, что в полуфинале Каспер Рууд одолел россиянина Андрея Рублёва — 3:2 (9:17, 15:11, 7:17, 17:11, 2:0). Де Минор оказался сильнее Уго Умбера — 3:0 (15:13, 18:13, 18:9).

В сезоне-2025 де Минор одержал победу на хардовом турнире АТР-500 в Вашингтоне (США). Кроме того, он вышел в 1/4 финала на Australian Open и Открытом чемпионате США, был финалистом турнира в Роттердаме (Нидерланды) и вышел в полуфинал на Итоговом турнире АТР – 2025 (Эр-Рияд).