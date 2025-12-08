Карен Хачанов опубликовал пост с Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост после посещения финального этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби.

Фото: страница хачанова в социальных сетях

«Спасибо Ф-1 за потрясающие впечатления и выходные в Абу-Даби», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

Победителем заезда на трассе «Яс Марина» стал четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Вторым финишировал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Третье место – у напарника Оскара Ландо Норриса. По итогам этапа Норрис стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2025.