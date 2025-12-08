Скидки
Аманда Анисимова выложила пост об участии в выставочном турнире в США

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова опубликовала пост об участии в выставочном турнире в США.

«Хорошо повеселились с Джессикой Пегулой, Карлосом Алькарасом и Фрэнсисом Тиафо в Джерси. Увидимся в Майами», — написала Анисимова на своей странице в социальных сетях.

В текущем сезоне Аманда Анисимова взяла два турнира категории WTA-1000 — в Дохе (Катар) и Пекине (Китай), а также играла в финалах Уимблдона и US Open. На Итоговом турнире WTA — 2025 Анисимова одержала две победы на групповом этапе, в полуфинале она потерпела поражение от белоруски Арины Соболенко в трёх сетах (6:3, 3:6, 6:3).

Комментарии
