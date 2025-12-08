Скидки
Томми Пол: нашёл свой ритм и хочу приехать в Австралию, чувствуя себя готовым

Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 15-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол высказался о своей подготовке к предстоящему сезону.

«Мне нравится осознавать, что сейчас я где-то в середине карьеры. Поэтому рассматриваю это как возможность немного отдохнуть и подготовиться ко второй половине. Сейчас я больше, чем когда-либо, хочу вернуться на корт. Конечно, немного грустно, когда чувствуешь, что играешь отлично, дошёл до двух четвертьфиналов турниров «Большого шлема», а затем понимаешь, что не можешь показать свой лучший теннис. Однако это заставляет работать ещё усерднее. Это мотивирует.

Теннисисты всегда жалуются, что сезон слишком длинный и тур должен заканчиваться после US Open, и, по сути, я так и поступил. Но знаете, это не так уж плохо! В других видах спорта дают время, чтобы подготовиться к изнурительному сезону. Последние несколько месяцев были очень полезны. Я нашёл свой ритм и хочу приехать в Австралию, чувствуя себя готовым», — сказал Пол в интервью Tennis.com.

