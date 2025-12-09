Скидки
Янник Синнер встретился с Льюисом Хэмилтоном на этапе Гран-при в Абу-Даби

Янник Синнер
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер на этапе Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби встретился с 40-летним гонщиком, семикратным чемпионом серии Льюисом Хэмилтоном. Итальянец заглянул в бокс «Феррари», а затем опубликовал фотографию с британцем в социальных сетях.

Янник Синнер и Льюис Хэмилтон

Янник Синнер и Льюис Хэмилтон

Фото: из личного архива Янника Синнера

В Абу-Даби (ОАЭ) Синнер прибыл со своей девушкой, датской моделью Лайлой Хасанович. Спортсмен активно делился фотографиями финала сезона Формулы-1 в социальных сетях.

В сезоне-2025 итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу на Australian Open и Уимблдоне, выиграл Итоговый турнир АТР и «Мастерс» в Париже, а также турниры в Вене и Пекине.

