Фото: свадьба немецкого теннисиста Даниэля Альтмайера

Немецкий теннисист 46-я ракетка мира Даниэль Альтмайер сыграл свадьбу со своей возлюбленной Паулиной Аньето. Церемония прошла 7 декабря. Спортсмен поделился кадрами торжества в своём аккаунте в социальных сетях.

Фото: из личного архива Даниэля Альтмайера

Известно, что во время свадьбы пара танцевала под песню Григория Лепса «Я счастливый». Мама спортсмена — Галина родом из России, а отец — Юрий с Украины. Спортсмен разговаривает на четырёх языках, в том числе на русском, который используется в его семье.

В сезоне-2025 Альтмайер дошёл до 1/8 финала Открытого чемпионата Франции и до третьего круга US Open. Он также стал четвертьфиналистом турниров в Роттердаме, Марселе и Метце.