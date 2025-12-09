Скидки
Видео: Карлос Алькарас сыграл в теннис с легендарным футболистом Роналдо

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пообщался и поиграл в теннис с легендарным бразильским нападающим Роналдо в Майами (США).

Бразилец является большим поклонником тенниса и нередко посещает турниры в качестве зрителя. Роналдо также подарил Алькарасу футболку сборной Бразилии.

В 2025 году Карлос Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» и выиграл три «пятисотника». Он потерпел поражения в финалах Уимблдона и Итогового турнира ATP.

В течение футбольной карьеры Роналдо выступал за такие клубы, как «Крузейро», ПСВ, «Барселона», «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринтианс». Больше всего матчей он провёл в составе «Королевского клуба» — 177. В этих играх Роналдо отметился 104 голами. За сборную Бразилии бывший нападающий провёл 99 встреч, где забил 62 гола и сделал 32 ассиста.

