Карлос Алькарас вошёл в список самых стильных людей 2025 года по версии New York Times

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вошёл в список самых стильных личностей 2025 года по версии американской газеты New York Times.

В список вошли 67 знаменитостей из разных областей — музыки, кино, спорта, политики.

«Из-за неудачной стрижки звёздный теннисист вышел на US Open этого года с побритой наголо головой. Он стал чемпионом в мужском одиночном разряде, а победу отпраздновал, покрасившись в платиновый блонд», — так издание описало Алькараса.

В 2025 году Карлос Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» и выиграл три «пятисотника». Он потерпел поражения в финалах Уимблдона и Итогового турнира ATP.