Медведев, Рублёв и Хачанов заявлены в основную сетку Australian Open — 2026

Медведев, Рублёв и Хачанов заявлены в основную сетку Australian Open — 2026
Три российских теннисиста попали в заявочный лист основной сетки Australian Open — 2026. Это Даниил Медведев (13-я ракетка мира), Андрей Рублёв (16) и Карен Хачанов (18).

Четыре игрока планируют выступить на турнире по защищённому рейтингу (PR) — китайцы Цзюнчэн Шан и Чжан Чжичжэнь, финн Эмиль Руусувуори и австралиец Танаси Коккинакис. Уайлд-кард на данный момент получили три теннисиста — австралиец Джеймс Дакворт, американец Патрик Кипсон и китаец Бу Юньчаокэтэ.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полной заявкой Australian Open — 2026:

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 пройдут с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший немца Александра Зверева.

