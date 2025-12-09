Девять российских теннисисток вошли в заявку основной сетки Australian Open — 2026

Девять российских теннисисток попали в заявочный лист основной сетки Australian Open — 2026. Это Мирра Андреева (девятая ракетка мира), Екатерина Александрова (10), Людмила Самсонова (17), Диана Шнайдер (21), Вероника Кудерметова (30), Анна Калинская (33), Анастасия Павлюченкова (47), Анна Блинкова (62) и Оксана Селехметьева (100).

Три спортсменки планируют выступить на турнире по защищённому рейтингу (PR) — чешка Каролина Плишкова, китаянка Ван Яфань и Мананчэйа Савангкаев из Таиланда.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полной заявкой Australian Open — 2026:

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 пройдут с 18 января по 1 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является американка Мэдисон Киз, в прошлогоднем финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко.