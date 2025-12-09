Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Девять российских теннисисток вошли в заявку основной сетки Australian Open — 2026

Девять российских теннисисток вошли в заявку основной сетки Australian Open — 2026
Комментарии

Девять российских теннисисток попали в заявочный лист основной сетки Australian Open — 2026. Это Мирра Андреева (девятая ракетка мира), Екатерина Александрова (10), Людмила Самсонова (17), Диана Шнайдер (21), Вероника Кудерметова (30), Анна Калинская (33), Анастасия Павлюченкова (47), Анна Блинкова (62) и Оксана Селехметьева (100).

Три спортсменки планируют выступить на турнире по защищённому рейтингу (PR) — чешка Каролина Плишкова, китаянка Ван Яфань и Мананчэйа Савангкаев из Таиланда.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полной заявкой Australian Open — 2026:

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 пройдут с 18 января по 1 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является американка Мэдисон Киз, в прошлогоднем финале обыгравшая белоруску Арину Соболенко.

Материалы по теме
Медведев, Рублёв и Хачанов заявлены в основную сетку Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android