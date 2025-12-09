Скидки
Арина Соболенко записала забавное видео с Ником Кирьосом

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко сняла шуточное видео с финалистом Уимблдона-2022, бывшей 13-й ракеткой мира австралийцем Ником Кирьосом и опубликовала его на личной странице в соцсетях.

28 декабря Соболенко и Кирьос проведут выставочный матч «Битва полов». Встреча состоится в Дубае (ОАЭ). На «Битве полов» у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), размер стороны корта, на которой будет играть Соболенко, будет уменьшен от стандартного на 9%.

Ранее Арина Соболенко заявила о том, что уверена в победе в матче против Ника Кирьоса.

