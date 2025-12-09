Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чакветадзе: если Серена Уильямс вернётся, это будет только ради чего-то значимого для неё

Чакветадзе: если Серена Уильямс вернётся, это будет только ради чего-то значимого для неё
Комментарии

Бывшая пятая ракетка мира российская теннисистка Анна Чакветадзе оценила перспективы возвращения 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс в WTA-тур.

«Серена — легенда нашего спорта и одна из величайших чемпионок в истории. В отдельных матчах, особенно на самых больших площадках, она всё ещё может выглядеть очень конкурентоспособной. Но полноценный турнир, и особенно двухнедельная дистанция турниров «Большого шлема», — это совершенно другое испытание.

Ключевой вопрос — как организм отреагирует на такую ​​физическую нагрузку с течением времени. Если она и вернётся, уверена, это будет только ради чего-то по-настоящему значимого для неё. Она добилась в теннисе всего, и её наследие уже неприкосновенно», — приводит слова Чакветадзе Tennis365.

Материалы по теме
Бурная жизнь сестёр Уильямс. Винус готовится к свадьбе, а Серену проверяют на допинг
Бурная жизнь сестёр Уильямс. Винус готовится к свадьбе, а Серену проверяют на допинг
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android