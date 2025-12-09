Чакветадзе: если Серена Уильямс вернётся, это будет только ради чего-то значимого для неё

Бывшая пятая ракетка мира российская теннисистка Анна Чакветадзе оценила перспективы возвращения 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс в WTA-тур.

«Серена — легенда нашего спорта и одна из величайших чемпионок в истории. В отдельных матчах, особенно на самых больших площадках, она всё ещё может выглядеть очень конкурентоспособной. Но полноценный турнир, и особенно двухнедельная дистанция турниров «Большого шлема», — это совершенно другое испытание.

Ключевой вопрос — как организм отреагирует на такую ​​физическую нагрузку с течением времени. Если она и вернётся, уверена, это будет только ради чего-то по-настоящему значимого для неё. Она добилась в теннисе всего, и её наследие уже неприкосновенно», — приводит слова Чакветадзе Tennis365.