«Всё время советую». Льюис Хэмилтон — о возможном возвращении Серены Уильямс в теннис

Семикратный чемпион мира Формулы-1 британский пилот Льюис Хэмилтон высказался о возможном возвращении 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», 44-летней американской теннисистки Серены Уильямс в спорт.

«Я бы очень хотел [увидеть это]. Я всё время советую ей вернуться. Я её очень, очень поддерживаю. Она величайшая из всех, настоящая легенда. Она недавно приезжала на одну из гонок. К тому же она моя близкая подруга, что для меня большая честь», — приводит слова Хэмилтона Tennis365.

Ранее Серена Уильямс появилась в пуле допинг-тестирования. Она отметила, что этот факт ничего не значит, но журналист Бен Ротенберг отметил, что спортсменка собиралась восстановиться в пуле ещё перед US Open — 2025, однако не успела это сделать. Американка завершила карьеру в 2022 году.

