Алькарас обыграл Фонсеку в выставочном матче в Майами, Анисимова победила Пегулу

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в выставочном матче над 24-й ракеткой мира бразильцем Жоао Фонсекой. Матч проходил в Майами (США) и завершился победой Алькараса в трёх сетах со счётом 7:5, 2:6, 1:0 [10:8].

В Майами также состоялся выставочный матч между двумя американками — четвёртой ракеткой мира Амандой Анисимовой и шестым номером рейтинга Джессикой Пегулой. Анисимова одержала победу со счётом 6:2, 7:5.

В 2025 году Карлос Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» и выиграл три «пятисотника». Аманда Анисимова играла в двух финалах ТБШ — на Уимблдоне и US Open, а также завоевала титулы на двух «тысячниках».