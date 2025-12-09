Скидки
«Очень благодарен». Фонсека — после выставочного матча с Алькарасом в США

24-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека поделился впечатлениями от игры против шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса. Спортсмены провели выставочный матч в Майами (США), победу одержал Алькарас со счётом 7:5, 2:6, 1:0 [10:8].

«Было тяжело, у него есть определённые навыки игры на корте. Он действительно приятный парень. Нет, честно говоря, мне было приятно играть в этом матче, и я очень благодарен Алькарасу», — сказал Фонсека в интервью на корте.

В сезоне-2025 Фонсека одержал победу на двух турнирах. Он стал победителем турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария) и на соревнованиях категории АТР-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Алькарас обыграл Фонсеку в выставочном матче в Майами, Анисимова победила Пегулу
