Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Севастова — Барбора Крейчикова, результат матча 9 декабря, 1-й круг турнира WTA-125 в Лиможе

Анастасия Севастова обыграла Барбору Крейчикову в первом круге турнира WTA-125 в Лиможе
Комментарии

199-я ракетка мира латвийская теннисистка Анастасия Севастова вышла во второй круг турнира категории WTA-125 в Лиможе (Франция) после снятия двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Барборы Крейчиковой из Чехии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 1:0 (отказ).

Лимож 125. 1-й круг
09 декабря 2025, вторник. 15:45 МСК
Анастасия Севастова
199
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 		3 1
4 		6 0
         
Барбора Крейчикова
65
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. В её рамках Севастова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Крейчиковой восемь эйсов, восемь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лиможе Севастова поспорит с победительницей матча Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция) — Джессика Понше (Франция).

Календарь турнира в Лиможе
Сетка турнира в Лиможе
Материалы по теме
Медведев, Мирра и другие россияне сразятся за титул AO. В основных сетках сыграют 12 наших
Медведев, Мирра и другие россияне сразятся за титул AO. В основных сетках сыграют 12 наших
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android