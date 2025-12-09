Анастасия Севастова обыграла Барбору Крейчикову в первом круге турнира WTA-125 в Лиможе

199-я ракетка мира латвийская теннисистка Анастасия Севастова вышла во второй круг турнира категории WTA-125 в Лиможе (Франция) после снятия двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Барборы Крейчиковой из Чехии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 1:0 (отказ).

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. В её рамках Севастова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Крейчиковой восемь эйсов, восемь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лиможе Севастова поспорит с победительницей матча Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция) — Джессика Понше (Франция).