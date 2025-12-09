Вкитория Мбоко и Феликс Оже-Альяссим стали теннисистами года Канады

18-я ракетка мира, 19-летняя теннисистка Виктория Мбоко и пятый номер мирового рейтинга Феликс Оже-Альяссим стали лауреатами премии за выдающиеся достижения 2025 года в категориях «Игрок года» в Канаде. Об этом сообщает пресс-служба Tennis Canada.

«Канадский теннис пережил выдающийся сезон, который, без сомнения, останется в памяти на многие годы. Виктория [Мбоко], которая всего три года назад была нашей юниоркой года, уже вошла в топ-20. Её успех на нашем флагманском турнире, Открытом чемпионате Banque Nationale, разжёг страсть в нашей стране и восхитил спортивный мир.

Феликс [Оже-Альяссим], который год за годом показывает выдающиеся результаты, в 2025 году превзошёл себя, заняв место в топ-5 и став лишь вторым канадцем, добившимся этого в одиночном разряде. Какое удовольствие видеть, как эти молодые атлеты покоряют новые вершины! Их влияние на развитие тенниса в Канаде неоценимо. Поздравляем Викторию и Феликса, а также всех остальных лауреатов премий за выдающиеся достижения — Габриэлу Дабровски, Габриэля Диалло, Клива Харпера, Надю Лагаев, Николя Арсено, Томаса Веноса и Шона Куршена — за вклад в по-настоящему впечатляющий год для канадского тенниса. Желаем вам больших успехов в 2026 году и с нетерпением ждём вашего возвращения на корты», — сказал Гэвин Зив, генеральный директор Tennis Canada.