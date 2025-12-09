Карлос Алькарас получил награду ATP за честную игру

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас второй раз за три года получил награду имени Стефана Эдберга за честную игру. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

В этой номинации Алькарас обошёл канадца Феликса Оже-Альяссима, болгарина Григора Димитрова и норвежца Каспера Рууда. Номинантов определили по голосованию Международной ассоциации теннисных журналистов (ITWA), а впервые победителя выбрали 29 действующих и бывших игроков, достигавших первой позиции в мире.

Впервые 22-летний испанец выиграл эту награду в 2023 году, когда завершил сезон на первой строчке рейтинга ATP по итогам года. В сезоне-2025 Карлос выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open, победил на трёх «Мастерсах» и выиграл три «пятисотника».