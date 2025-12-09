Риндеркнеш и Вашеро сыграют вместе в парном разряде на Australian Open — 2026

29-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш и 31-й номер рейтинга Валантен Вашеро из Монако выступят в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии — 2026. Об этом сообщает журналист Парса Немати в социальных сетях.

Это будет четвёртый раз, когда они выступят вместе. Двоюродные братья уже играли в паре на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2025 и 2024 годах, а также на турнире в Тунисе в 2017 году.

В сезоне-2025 Вашеро и Риндеркнеш сыграли в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Победу одержал Валантен со счётом 4:6, 6:3, 6:3. 27-летний Валантен пробился в основную сетку соревнований в Шанхае через квалификацию. Этот титул стал дебютным в карьере теннисиста.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в парном разряде пройдут с 20 по 31 января.