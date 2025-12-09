Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Риндеркнеш и Вашеро сыграют вместе в парном разряде на Australian Open — 2026

Риндеркнеш и Вашеро сыграют вместе в парном разряде на Australian Open — 2026
Комментарии

29-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш и 31-й номер рейтинга Валантен Вашеро из Монако выступят в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии — 2026. Об этом сообщает журналист Парса Немати в социальных сетях.

Это будет четвёртый раз, когда они выступят вместе. Двоюродные братья уже играли в паре на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2025 и 2024 годах, а также на турнире в Тунисе в 2017 году.

В сезоне-2025 Вашеро и Риндеркнеш сыграли в финале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Победу одержал Валантен со счётом 4:6, 6:3, 6:3. 27-летний Валантен пробился в основную сетку соревнований в Шанхае через квалификацию. Этот титул стал дебютным в карьере теннисиста.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в парном разряде пройдут с 20 по 31 января.

Материалы по теме
Медведев, Мирра и другие россияне сразятся за титул AO. В основных сетках сыграют 12 наших
Медведев, Мирра и другие россияне сразятся за титул AO. В основных сетках сыграют 12 наших
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android