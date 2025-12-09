Алькарас стал восьмым, кто получил награду ATP за честную игру несколько раз

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал восьмым, кто получил награду ATP за честную игру два раза и больше. Испанец стал победителем в этой номинации в 2023 и 2025 году.
По этому показателю он сравнялся с Тоддом Мартином, Алексом Корретхой, Парадорном Шричапаном. Лидером является 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер (13). Далее идут Стефан Эдберг и Рафаэль Надаль (по пять у каждого) и Патрик Рафтер (4).
Номинантов определили по голосованию Международной ассоциации теннисных журналистов (ITWA), а впервые победителя выбрали 29 действующих и бывших игроков, достигавших первой позиции в мире.