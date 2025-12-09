Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас стал восьмым, кто получил награду ATP за честную игру несколько раз

Алькарас стал восьмым, кто получил награду ATP за честную игру несколько раз
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал восьмым, кто получил награду ATP за честную игру два раза и больше. Испанец стал победителем в этой номинации в 2023 и 2025 году.

По этому показателю он сравнялся с Тоддом Мартином, Алексом Корретхой, Парадорном Шричапаном. Лидером является 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер (13). Далее идут Стефан Эдберг и Рафаэль Надаль (по пять у каждого) и Патрик Рафтер (4).

Номинантов определили по голосованию Международной ассоциации теннисных журналистов (ITWA), а впервые победителя выбрали 29 действующих и бывших игроков, достигавших первой позиции в мире.

Материалы по теме
Карлос Алькарас получил награду ATP за честную игру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android