Главная Теннис Новости

Алекс де Минор: выиграть турнир «Большого шлема» — вне моего контроля

Комментарии

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал о собственных требованиях и о том, как сбалансировать мечту о победе на турнире «Большого шлема» с реалиями тура.

«Иногда не бывает достаточно, не так ли? Для меня самое главное — использовать всё как мотивацию для победы на турнире «Большого шлема». Конечно, это огромная мечта, но в то же время нужно смириться с тем, что что-то может произойти, а что-то нет. В конце концов, моя цель — быть довольным тем, что я сделал в своей карьере, это зависит от того, что я могу контролировать. Выиграть турнир «Большого шлема» — вне моего контроля. Совершенствоваться, прикладывать правильные усилия и настрой — нет. В то же время мне нужно время от времени хвалить себя. Всё дело в маленьких победах. Мне нужно быть добрее к себе», — приводит слова де Минора The Guardian.

