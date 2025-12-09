Скидки
«Хочу больше ценить процесс». Де Минор — об изменениях в мышлении после Итогового турнира

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, как изменилось его мышление после Итогового чемпионата ATP — 2025.

«Результаты решают всё, но лучший способ выйти на корт — не придавать им слишком большого значения. Это позволит играть с большей свободой. Долго над этим работал, не возлагая на себя слишком много ожиданий, потому что знаю, лучший теннис у меня получается, когда я этого не делаю. Вместо того, чтобы зацикливаться на результатах, хочу больше ценить сам процесс и то, как хочу играть: это одно из самых больших изменений в моём мышлении после Турина. Я был бы доволен, если бы всё пошло не так, как хочу. Думал играть по-своему и придерживаться своего плана, знал, что так буду чувствовать себя гораздо лучше, чем если бы этого не делал», — приводит слова де Минора The Guardian.

