Арина Соболенко заявила, что выступает против участия трансгендеров* в женском теннисе

Арина Соболенко заявила, что выступает против участия трансгендеров* в женском теннисе
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что выступает против участия трансгендеров* в женском теннисе.

«Это сложный вопрос, я ничего не имею против них, но мне кажется, они всё равно имеют огромное преимущество над женщинами. Считаю несправедливым для женщин соревноваться с биологическим мужчиной. Женщины всю жизнь работают, чтобы достичь своего предела, а потом им приходится сталкиваться с мужчиной — биологически гораздо более сильным. Я не согласна с подобными вещами», — сказала Соболенко в интервью Пирсу Моргану.

28 декабря Арина Соболенко и Ник Кирьос проведут выставочный матч «Битва полов». Встреча состоится в Дубае (ОАЭ). На «Битве полов» у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), размер стороны корта, на которой будет играть Арина, будет уменьшен от стандартного на 9%.

* — международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Арина Соболенко записала забавное видео с Ником Кирьосом
