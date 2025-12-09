«Играть с Жоао было поистине особенным событием». Алькарас — о матче с Фонсекой в Майами

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о выставочном матче с 24-й ракеткой мира бразильцем Жоао Фонсекой. Матч проходил в Майами (США) и завершился победой Алькараса в трёх сетах со счётом 7:5, 2:6, 1:0 [10:8].

«Играть с Жоао было поистине особенным событием. Я никогда раньше не играл против него, так что это был первый раз в такой захватывающей обстановке. Никогда раньше не играл на бейсбольном стадионе, поэтому для меня было особенным вернуться в Майами и оказаться перед этими невероятными людьми, которые всегда излучают такую ​​мощную энергию. Это была прекрасная возможность и особенный момент», — приводит слова Алькараса Tennis365.