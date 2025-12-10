Скидки
Габриэла-Андреа Кнутсон — Алина Чараева, результат матча 9 декабря, счёт 2:1, 1-й круг WTA-500 в Токио

Алина Чараева проиграла в первом круге турнира WTA-125 в Лиможе
Комментарии

В ночь с 9 на 10 декабря мск во французском Лиможе завершился матч первого круга женского хардового турнира категории WTA-125, в котором встретились 163-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева и 191-я в мировом рейтинге Габриэла-Андреа Кнутсон, представляющая Чехию. Встреча закончилась победой Кнутсон в трёх партиях — 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Лимож 125. 1-й круг
09 декабря 2025, вторник. 23:10 МСК
Габриэла-Андреа Кнутсон
191
Чехия
Габриэла-Андреа Кнутсон
Г. Кнутсон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 6
6 		6 3 4
         
Алина Чараева
163
Россия
Алина Чараева
А. Чараева

Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. Чараева пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. Кнутсон выполнила шесть эйсов при пяти двойных ошибках и выиграла два брейк-пойнта из семи заработанных за матч.

Во втором круге турнира в Лиможе Габриэла-Андреа Кнутсон сыграет с победительницей матча между второй сеяной 59-й ракеткой мира француженкой Эльзой Жакемо и её соотечественницей 242-й в рейтинге WTA Хлоэ Паке.

Комментарии
