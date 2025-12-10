Алина Чараева проиграла в первом круге турнира WTA-125 в Лиможе

В ночь с 9 на 10 декабря мск во французском Лиможе завершился матч первого круга женского хардового турнира категории WTA-125, в котором встретились 163-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева и 191-я в мировом рейтинге Габриэла-Андреа Кнутсон, представляющая Чехию. Встреча закончилась победой Кнутсон в трёх партиях — 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 3
|4
Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. Чараева пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. Кнутсон выполнила шесть эйсов при пяти двойных ошибках и выиграла два брейк-пойнта из семи заработанных за матч.
Во втором круге турнира в Лиможе Габриэла-Андреа Кнутсон сыграет с победительницей матча между второй сеяной 59-й ракеткой мира француженкой Эльзой Жакемо и её соотечественницей 242-й в рейтинге WTA Хлоэ Паке.
- 10 декабря 2025
-
01:23
-
00:48
- 9 декабря 2025
-
23:50
-
22:40
-
22:29
-
20:38
-
19:59
-
18:57
-
18:44
-
17:54
-
13:51
-
13:45
-
13:35
-
13:11
-
12:41
-
12:30
-
11:44
-
11:25
-
10:41
-
10:21
-
09:51
-
00:44
-
00:22
- 8 декабря 2025
-
23:40
-
22:56
-
22:41
-
21:59
-
21:00
-
20:46
-
20:41
-
20:28
-
19:39
-
18:59
-
18:52
-
18:38