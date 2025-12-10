Арина Соболенко показала фотографии из Нью-Йорка, где участвовала в выставочном турнире

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на личной странице в социальных сетях пост из Нью-Йорка, где на знаменитой арене Madison Square Garden (MSG) принимала участие в выставочных матчах.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

«Впервые сыграла на MSG! Поистине ночь, которую хочется запомнить. Она определённо стоила того, чтобы допоздна не спать», — подписала публикацию Арина.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.