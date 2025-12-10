Кирьос — о матче с Соболенко: поражение может заставить меня повесить ракетку на гвоздь

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от «Битвы полов» с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

«В моей карьере были довольно тяжёлые моменты. Я знаю Арину, и я понимаю, что она действительно уверена в своих силах, будет ли она играть против меня, против Коко Гауфф или кого-то другого. Я прекрасно понимаю, что она опасная теннисистка.

Я выйду на корт и выложусь на полную. Я буду очень осторожен с её сильными сторонами. Конечно, у меня были тяжёлые поражения, но, как вы сказали, если я проиграю, это может стать тем самым поражением, которое заставит меня навсегда повесить ракетку на гвоздь», — сказал Кирьос в интервью журналисту Пирсу Моргану.

28 декабря Соболенко и Кирьос проведут выставочный матч «Битва полов» в Дубае (ОАЭ). У обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), размер стороны корта, на которой будет играть Соболенко, будет уменьшен от стандартного на 9%.