Соболенко — о матче с Кирьосом: физически мужчины сильнее. Соревноваться сложно

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила свои шансы на победу в «Битве полов» с финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом.

«Мне нравится слышать, как он переживает, но в то же время я не хочу быть тем человеком, который будет способствовать его уходу из спорта.

Я думаю, если мы будем играть на полноразмерном корте, по обычным правилам, мне будет очень трудно соревноваться с парнями. Физически они сильнее, скорость, сила удара: всё намного сильнее. Так что соревноваться сложно, но в этих условиях, когда корт на 9% меньше, я чувствую, что, возможно, у меня будет немного больше шансов бросить вызов и посмотреть, смогу ли я победить», — сказала Соболенко в интервью журналисту Пирсу Моргану.