Даниил Медведев признан лучшим теннисистом России 2025 года по версии «Чемпионата»

По итогам четырёх теннисных кварталов «Чемпионат» выявил лучшего игрока года. Им стал чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира Даниил Медведев.

Положение в зачёте «Лучший теннисист года» по итогам четырёх кварталов получилось интересным. Лидировавший до этого Андрей Рублёв позволил Даниилу Медведеву себя догнать на финише, а по более высокому месту в рейтинге ATP именно Даниил и стал лучшим теннисистом России 2025 года по версии «Чемпионата», как и ровно год назад. Замкнул тройку Карен Хачанов. Четвёртое место все четыре квартала стабильно занимал Роман Сафиуллин. Эпизодически в таблице появлялись Аслан Карацев и Алексей Ватутин.

Подсчёт производился следующим образом. За первое место в любом из кварталов теннисист получил 10 баллов, за второе — 9 и так далее. За 10-е место — один. Все баллы за кварталы суммируются и выявляется лидер. При равенстве очков используется рейтинг 52 недель ATP.

