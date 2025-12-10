Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тиафо: Алькарас и Синнер не непобедимы, я так не думаю

Тиафо: Алькарас и Синнер не непобедимы, я так не думаю
Комментарии

30-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вспомнил свои матчи с испанцем Карлосом Алькарасом на турнирах «Большого шлема», заявив, что упустил свои шансы на победу.

«Я всё ещё считаю, что Карлос и Янник не непобедимы, я так не думаю. Послушайте, я дважды встречался с Карлосом на турнирах «Большого шлема», которые он выиграл, и оба матча дошли до пятого сета… И я всё ещё думаю, что упустил свои возможности.

Прошлогодний матч на Уимблдоне, думаю, тогда я упустил шанс. На US Open [2022 года] я держался изо всех сил. В пятом сете был счёт 3:3: я изо всех сил боролся в каждой партии. Однако на Уимблдоне я чувствовал, что у меня есть шанс», — приводит слова Тиафо Punto de Break.

Материалы по теме
Кирьос — о матче с Соболенко: поражение может заставить меня повесить ракетку на гвоздь
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android