Тиафо: Алькарас и Синнер не непобедимы, я так не думаю

30-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вспомнил свои матчи с испанцем Карлосом Алькарасом на турнирах «Большого шлема», заявив, что упустил свои шансы на победу.

«Я всё ещё считаю, что Карлос и Янник не непобедимы, я так не думаю. Послушайте, я дважды встречался с Карлосом на турнирах «Большого шлема», которые он выиграл, и оба матча дошли до пятого сета… И я всё ещё думаю, что упустил свои возможности.

Прошлогодний матч на Уимблдоне, думаю, тогда я упустил шанс. На US Open [2022 года] я держался изо всех сил. В пятом сете был счёт 3:3: я изо всех сил боролся в каждой партии. Однако на Уимблдоне я чувствовал, что у меня есть шанс», — приводит слова Тиафо Punto de Break.